2020-07-25T00:16:41+03:00
Спорт

"Пари Сен-Жермен" выиграл Кубок Франции, победив "Сент-Этьен" 1:0

В начале поединка мяч в ворота соперников забил бразилец Неймар
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"ПСЖ" сыграл против "Сент-Этьена" в Париже."ПСЖ" сыграл против "Сент-Этьена" в Париже.Фото: REUTERS
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В Париже на легендарном стадионе "Стад де Франс" в пятницу, 24 июля, прошел первый за последние месяцы официальный матч во французском футболе. "Пари Сен-Жермен" спорил с "Сент-Этьеном" за победу в Кубке Франции. Сезон в Лиге 1 был досрочно завершен, однако же кубковый турнир решено было доиграть до конца.

"ПСЖ" открыл счет в начале поединка и действовал достаточно уверенно. После быстрой атаки номинальных хозяев встреч мяч в ворота "Сент-Этьена" забил бразилец Неймар на 14-й минуте. Казалось, что после этого на соперников обрушится град точных ударов. Но не все так просто вышло для парижан.

Для начала к концу первого тайма они лишились своего ударного форварда Килиана Мбаппе. Он получил травму и вернулся на стадион только во втором тайме на костылях и с защитной лангеткой. А в остальном же "Сент-Этьен" оказал мощное сопротивление фаворитам поединка.

До конца поединка счет не изменился - "ПСЖ" одержал победу со счетом 1:0, выиграв Кубок Франции. Год назад, к слову, "ПСЖ" проиграл в серии пенальти "Ренну" 2:2 (5:6). А до того выигрывал Кубок четыре раза подряд. Эта победа для парижан стала 13-й за всю историю участия в Кубке Франции. Они - рекордсмены по этому показателю.

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию матча ПСЖ - Сент-Этьен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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