2020-07-25T04:42:22+03:00
Здоровье

Правда ли вредны недоспелые фрукты и ягоды, рассказала гастроэнтеролог

Врач раскрыла, могут ли эти продукты навредить ЖКТ
Юлия КЕКОВАОксана НАРАЛЕНКОВА
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Правда ли вредны недоспелые фрукты и ягоды, рассказала гастроэнтерологПравда ли вредны недоспелые фрукты и ягоды, рассказала гастроэнтерологФото: Олег ЗОЛОТО
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Многие еще с детства помнят фразы бабушек - "Не ешь недозрелый крыжовник, живот будет болеть!". Конечно, почти все, все-таки ели не смотря на запреты. Однако действительно ли недозрелые фрукты-ягоды могут навредить ЖКТ? Об этом врач-гастроэнтеролог Валентина Лупанова рассказала kp.ru.

По словам специалиста, люди старшего поколения были правы: незрелые и кислые ягоды и фрукты, которыми иногда так и тянет наесться прямо с куста, повышают кислотность и могут спровоцировать возникновение или обострение гастрита.

- Мы часто наблюдаем рост числа заболеваний органов желудочно-кишечного тракта летом, потому что дети и взрослые начинают употреблять большое количество фруктов и ягод, что дает нагрузку на работу ЖКТ, - объяснила врач.

Также она отметила, что выезжая на отдых, и на спелые ягоды и фрукты набрасываться не стоит - нужно знать свою меру и переедать.

- Если купили большой арбуз, не старайтесь съесть его целиком в один присест, лучше, позовите гостей, - рекомендует наш эксперт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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