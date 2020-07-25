Гастроэнтеролог рассказала, так ли полезен супчик для желудка, как мы думали

Здоровое пищеварение напрямую связано с крепким иммунитетом. Значит, в эпоху пандемии COVID оно особенно важно. Но как сохранить (или вернуть) здоровье желудочно-кишечному тракту (ЖКТ)? Рекомендаций столько, что глаза разбегаются. Вот раньше было просто – «Ешь суп – он для желудка полезен!» А теперь уже даже по этому вопросу в интернетах нет единства. Одни стоят на нашей традиции – первое, второе и компот. Другие, либералы, напоминают, что в большинстве кухонь мира супы, к которым мы привыкли, экзотика. И ничего, живут целыми народами, не зная щей-борщей, не вымерли пока… Чему верить? Мы задали эти и другие, может быть, наивные, но жизненные вопросы врачу-гастроэнтерологу высшей категории, заведующей Консультативно-диагностическим отделением КДЦ «Арбатский» Пироговского Центра, кандидату медицинских наук Валентине Лупановой.

Щи да каша – будешь няшей?

Действительно ли для здорового пищеварения полезен суп, или это стереотип, и от него можно отказаться тем, кто не любит?

- В последнее время слышны голоса тех, кто призывает отказаться от супов, ссылаясь на культуры других стран, - признает врач-гастроэнтеролог Валентина Лупанова. - Да, в южных странах, вероятно, можно обойтись и без них, но в нашей средней полосе супы – часть пищевой культурной традиции, и не следует от них отказываться.

Супы действительно улучшают процесс пищеварения за счет большого количества экстрактивных веществ. Они легко усваиваются и запускают процесс пищеварения. Но надо обратить внимание, что в период обострения какого либо заболевания ЖКТ бульон надо варить из нежирных сортов мяса или использовать овощной бульон.

- Неужели «первое, второе и компот» тоже полезная традиция?!

- Вы о том, стоит ли запивать обед (пищу) компотом? Есть, конечно, сейчас много новомодных учений о том, что жидкость в смысле напитка нужно употреблять между приемами пищи, а не сразу после. Но с точки зрения гастроэнтеролога это особого значения не имеет, на процесс пищеварения существенного влияния не оказывает, - говорит наш эксперт.

ВСЕ БОЛЕЗНИ – ОТ НЕРВОВ?

Раз уж пошел такой разговор, мы не могли спросить, неужели правильна сентенция о том, что все болезни – от нервов? Особенно язва? Что скажет на это не невролог (его ответ понятен), а специалист по ЖКТ?

Наш эксперт отметила, что стрессовый фактор – те самые нервы - действительно имеет большое значение и утяжеляет любое заболевание, в том числе и заболевания пищеварительной системы. Однако кроме стресса на состояние желудка влияет и неправильное питание, и наличие бактерий хеликобактер пилори. Это микробы, которые живут в желудке и вызывают гастриты, эрозии, язвенную болезнь и даже является фактором риска рака желудка.

- Хеликобактер вылечить можно, для этого проводится терапия антибиотиками в сочетании с другими необходимыми препаратами, которые вам назначит врач. Однако первыми пунктами при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта идут диета и соблюдение режима дня и режима питания. Важно и то, что мы – врачи называем лечебно-охранительным режимом, то есть – по возможности ограничение стрессовых ситуаций, спокойный образ жизни, - говорит врач-гастроэнтеролог Валентина Лупанова.

Bpач-гастроэнтеролог Валентина Лупанова.

НЕЗРЕЛЫЕ ФРУКТЫ И ВПРАВДУ ВРЕДНЫ?

Еще одна излюбленная фраза наших бабушек – особенно деревенских «Не ешь недозрелый крыжовник, живот будет болеть!» Мы ели, конечно. И ничего, выросли. А теперь думаем: действительно ли незрелые фрукты-ягоды могут навредить ЖКТ? Или бабушки пытались спасти урожай?

Оказывается, бабушки были правы: незрелые и кислые ягоды и фрукты, которыми иногда так и тянет наесться прямо с куста, повышают кислотность и могут спровоцировать возникновение или обострение гастрита.

- Мы часто наблюдаем рост числа заболеваний органов желудочно-кишечного тракта летом, потому что дети и взрослые начинают употреблять большое количество фруктов и ягод, что дает нагрузку на работу ЖКТ. Есть еще и такой фактор, взрослые, выезжая на отдых, меняют характер питания, например за шведским столом или при выезде на шашлыки, что сопровождается употреблением обильной, разнообразной пищи, часто в сочетании с алкоголем. Жареное мясо, острые приправы, алкоголь, - все это может спровоцировать обострение заболеваний ЖКТ, - поясняет врач-гастроэнтеролог Валентина Лупанова.

Впрочем, и на спелые ягоды и фрукты набрасываться не стоит, говорит врач, меру надо знать и здесь, чтобы польза не обернулась бедой.

- Если купили большой арбуз, не старайтесь съесть его целиком в один присест, лучше, позовите гостей, - рекомендует наш эксперт.

А вот другой врач объясняет, как легко и просто можно наесть на ягодках лишние килограммы.

ДОСТАТОЧНО ЛИ «ЗАПИТЬ» ИЗЖОГУ СОДОЙ

Отрыжка, изжога, - это не безобидные симптомы и тем, чтобы просто попить раствор соды, дело не обойдется, предупреждает наш эксперт. Эти симптомы чаще всего являются признаками заболеваний с повышенной кислотностью, таких как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и гастрит. Так что с этой жалобой желательно обратиться к врачу и пройти обследование.

Кроме того, повышенная кислотность и рефлюкс (заброс) соляной кислоты из желудка в пищевод может провоцировать и нетипичные клинические проявления – кашель, осиплость голоса, частые обострения ларингитов и даже повреждение эмали зубов.

- Если вы регулярно испытываете изжогу чаще 3-х раз в неделю, если изжога будит ночью – все это нельзя игнорировать, - говорит врач-гастроэнтеролог. - Нужно обязательно проконсультироваться со специалистом.

КАК ПИТАТЬСЯ ГАСТРИТЧИКУ (МЫ И САМИ ТАКИЕ)

Статистика неумолима: большинство россиян имеют проблемы с ЖКТ уже к окончанию средней школы. И дальнейшая жизнь ситуацию не поправляет. Так что те из нас, у кого нет язвы или гастрита – счастливые, но почти уникумы. И как большинству из нас питаться, чтобы не хворать?

Лечебная диета назначается в зависимости от диагноза, говорит наш эксперт. Сначала нужно пройти обследование, поставить диагноз. В зависимости от выявленного заболевания (гастрит или язвенная болезнь, панкреатит, холецистит и другие заболевания) рекомендуется определенная диета.

- Если говорить о лечебной диете при заболеваниях желудка, то принцип такой, чем глубже повреждение слизистой желудка, тем строже должна быть диета, - напоминает врач-гастроэнтеролог. – Между приступами и для профилактики обострений желательно соблюдать диету № 5.

Диета №5 вовсе не секретная, ее часто исповедуют сторонники ЗОЖ и правильного питания: она подразумевает ограничение жирного, острого, жареного. Способы приготовления пищи: на пару, отваривание, тушение в воде или овощном бульоне. Также при этой диете имеет значение регулярный прием пищи небольшими порциями 4 - 5 раз в день.

- На момент обострения гастрита нужно ограничить прием сырых фруктов и овощей, и употреблять их только в термически обработанном виде, а также исключить алкоголь, свежевыжатые соки, крепкий чай и кофе - говорит врач-гастроэнтеролог.

А КАК ЖЕ – «ПОЛИРНУТЬ» ЯЗВУ СТОПОЧКОЙ?

Есть среди наших сограждан любители поправить здоровье, в том числе и пищеварение, алкоголем. Мол, дезинфицируем все изнутри. Как смотрит на эту привычку гастроэнтерология?

Алкоголь для ЖКТ также вреден, особенно в период обострения заболеваний. Спиртосодержащие напитки особенно негативно влияют на работу поджелудочной железы и печени. Небольшие дозы алкоголя допустимы только в период ремиссии заболевания.

- Существует такое понятие «безопасная доза алкоголя - эта доза, при употреблении которой оказывается минимальный риск для здоровья, но она во многом зависит от возраста, пола, сопутствующих заболеваний и в целом ее может определить только ваш лечащий врач, который знает о состоянии вашего здоровья, - говорит врач-гастроэнтеролог Валентина Лупанова.

При наличии заболеваний органов пищеварения, особенно в период обострения, не то что стопка беленькой запрещена, следует отказаться от крепкого кофе и чая, особенно натощак, так как такое питье повышает секрецию в желудке.

Ну и конечно, опасны для желудочно-кишечного тракта блюда из фаст-фуда, а также продукты по типу лапши быстрого приготовления, и пища с добавлением консервантов и стабилизаторов.

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