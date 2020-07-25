2020-07-25T07:41:55+03:00
Политика

"Митинг только раскачивается": хабаровчане вновь вышли на улицы

Корреспондент kp.ru передает с места событий о "Хабаровской Субботе"
Борис КОКУРИНЮлия КЕКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments8
"Митинг только раскачивается": хабаровчане вновь вышли на улицы"Митинг только раскачивается": хабаровчане вновь вышли на улицыФото: Борис КОКУРИН
Изменить размер текста:

В Хабаровске продолжаются митинги, жители снова выступают на улицах города.

Как передает с места событий корреспондент kp.ru Борис Кокурин, пока митинг только раскачивается, на площадь Ленина пришли порядка пяти тысяч человек, но как только началось шествие, число людей увеличилось примерно до 20 тысяч.

Тем временем, по словам местных полицейских, которые внимательно следят за порядком, мимо них в секунду проходят 10 человек, а колонна движется всего чуть более четверти часа.

Чтобы не упускать момент и "засветиться", коммунисты принялись раздавать горожанам семечки под гимн СССР, тем самым намекая на слова исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева - "хватит кормить на площади голубей, они и так уже достаточно упитанные".

Новый митинг в Хабаровске: Семечки для голубей и «10 человек в секунду».Пока в акции принимают участие около 20 тысяч человек. Мероприятие проходит спокойно, под присмотром полиции. На месте работают корреспонденты «Комсомольской правды», вот первый репортаж

Читайте репортаж Бориса Кокурина, смотрите фото и видео с места событий:

Новый митинг в Хабаровске: Семечки для голубей и «10 человек в секунду»

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дело губернатора Хабаровского края Сергея Фургала»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Угроза «минирования» аэропорта в Хабаровске не подтвердилась
Климкин предложил превратить Крым в «проблему для России»
СК рассказал о ежегодных потерях бюджета из-за налоговых преступлений
«Полиции спасибо!»: митингующие в Хабаровске вновь благодарят правоохранителей
Последние новости на утро 25 июля 2020: с 1 августа Россия возобновит международное авиасообщение
Китай опроверг слухи о коронавирусе на продуктах из России
"Митинг только раскачивается": хабаровчане вновь вышли на улицы
Трамп пришел в ярость из-за запрета флага конфедератов в США
Суд не стал арестовать подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Вильфанд рассказал, какая погода будет в Москве до конца июля
Трамп признал закупку США 90% мировых запасов препарата против коронавируса
Мужчина случайно стал миллионером и отказался от половины денег. Его друг рассказал, почему он так поступил
В Минздраве оценили темпы распространения коронавируса осенью
Правда ли вредны недоспелые фрукты и ягоды, рассказала гастроэнтеролог
Режиссер "Начала" Кристофер Нолан назвал свои любимые фильмы
Врач рассказала, чем опасна "стопка беленькой" за ужином
Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых
Самолет с гуманитарным грузом потерпел крушение из-за стада ослов