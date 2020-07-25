"Митинг только раскачивается": хабаровчане вновь вышли на улицы

25 Июль 2020 2020-07-25T07:41:55+03:00

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В Хабаровске продолжаются митинги, жители снова выступают на улицах города.

Как передает с места событий корреспондент kp.ru Борис Кокурин, пока митинг только раскачивается, на площадь Ленина пришли порядка пяти тысяч человек, но как только началось шествие, число людей увеличилось примерно до 20 тысяч.

Тем временем, по словам местных полицейских, которые внимательно следят за порядком, мимо них в секунду проходят 10 человек, а колонна движется всего чуть более четверти часа.

Чтобы не упускать момент и "засветиться", коммунисты принялись раздавать горожанам семечки под гимн СССР, тем самым намекая на слова исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева - "хватит кормить на площади голубей, они и так уже достаточно упитанные".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/792521" frameborder="0"></iframe> Новый митинг в Хабаровске: Семечки для голубей и «10 человек в секунду».Пока в акции принимают участие около 20 тысяч человек. Мероприятие проходит спокойно, под присмотром полиции. На месте работают корреспонденты «Комсомольской правды», вот первый репортаж

Читайте репортаж Бориса Кокурина, смотрите фото и видео с места событий:

Новый митинг в Хабаровске: Семечки для голубей и «10 человек в секунду»

ИСТОЧНИК KP.RU