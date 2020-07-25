Новый митинг в Хабаровске: Семечки для голубей и «10 человек в секунду»

Уже знаменитая у всей России Хабаровская Суббота, похоже, побьет свой же рекорд двухнедельной давности. Пока митинг только раскачивается, на площадь Ленина пришли около пяти тысяч человек. Но как только митинг сдвинулся с места и пошел по проспектам, по местной традиции, сразу увеличился до 20 (многие хабаровчане любят именно шествия и приходят сюда, чтоб «пройтись»).

Лозунги пока в рамках местной традиции – о свободе и ФургалеФото: Борис КОКУРИН

Как говорят, полицейские:

- Черт знает, сколько вас тут. Но, по нашим подсчетам, проходят 10 человек в секунду... А колонна движется мимо них уже четверть часа…

Как только митинг сдвинулся с места - сразу увеличился до 20 тысяч человекФото: Борис КОКУРИН

Появились и признаки хорошего шоу.

Коммунисты, например, под гимн СССР раздают демонстрантам кульки с семечками (отсыл к словам и.о. губернатора Дегтярева «хватит кормить на площади голубей, они и так уже самые жирные в мире»).

Появились и признаки хорошего шоуФото: Борис КОКУРИН

Раздают воду.

Замечены религиозные активисты с сумасшедшими плакатами.

Лозунги не отличаются большим разнообразием, но на это раз Мишу выйти не просили. Все отлично знают, что губернатор (Михаил Дегтярев) улетел подальше от митинга, в Охотск.

О новом губернаторе словно забылиФото: Борис КОКУРИН

Интересно - все мрачные ожидания, что митинг станет сугубо анти-Дегтяревским, пока не оправдываются. О новом губернаторе словно забыли.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/792524" frameborder="0"></iframe> Митинг в Хабаровске: давайте посчитаем, сколько человек участвует.

Хотя местные телеграм-каналы сообщают - протестующие приготовили Дегтяреву сюрприз: сотни шариков с надписью «До свидания, наш ласковый Миша».

Лозунги пока в рамках местной традиции – о свободе и Фургале.

Мрачные ожидания, что митинг станет сугубо анти-Дегтеревским, пока не оправдываютсяФото: Борис КОКУРИН

К митингующим примкнули специально приехавшие из Бикина. Говорят, из Комсомольска выдвинулась автоколонна, которая грозит перекрыть Амурский мост (самый большой в России после Крымского).

Впрочем, пока митинг в своей миролюбивости, не отличается от предыдущих. Никаких проблем с полицией. Наоборот, то и дело раздаются лозунги «Полиции спасибо!».

Припарковались гости из солнечного РостоваФото: Борис КОКУРИН

Напомним, что 20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия. До этого политика задержали возле его дома по подозрению в организации убийств двух предпринимателей в 2004 и 2005 годах. Сейчас он находится под арестом в Москве.

Пока митинг по миролюбивости не отличается от предыдущихФото: Борис КОКУРИН

В день подписания документа о сложении губернаторских полномочий президент предложил пост губернатора Михаилу Дегтярёву. На следующий день врио главы региона уже был в Хабаровске.

Замечены религиозные активисты с сумасшедшими плакатамиФото: Борис КОКУРИН

Никаких проблем с полициейФото: Борис КОКУРИН

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/792521" frameborder="0"></iframe> Новый митинг в Хабаровске: Семечки для голубей и «10 человек в секунду».Пока в акции принимают участие около 20 тысяч человек. Мероприятие проходит спокойно, под присмотром полиции. На месте работают корреспонденты «Комсомольской правды», вот первый репортаж

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