Китай опроверг слухи о коронавирусе на продуктах из России

25 Июль 2020 2020-07-25T07:13:22+03:00

По данным властей, на ввозимых товарах не было инфекции

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Китайские власти из провинции Ляонин прокомментировали слухи о поставках зараженных коронавирусной инфекцией морепродуктов из России. Как пишет издание Global Times, на ввозимых из страны товарах не были обнаружены следы патогенов, которые представляют опасность для потребителей.

Власти провинции почеркнули, что на складах организации-импортера, которая находится в городе Даляне, специалисты не зафиксировали случаев заражения.

На это неделе на территории китайской провинции была зафиксирована локальная вспышка коронавирусной инфекции, что породило различные спекуляции и слухи. Врачи из местного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения заявили, что в больницах региона сейчас находятся 15 зараженных пациентов, еще у 37 была диагностирована инфекция в бессимптомной форме. Количество найденных контактировавших с инициированными жителей провинции – 120 человек, их уже поместили на карантин.

Как ранее писал сайт kp.ru, многие эксперты прогнозируют вторую волну заболеваемости коронавирусом. В российском Минздраве рассказали, что повторная вспышка, вероятнее всего, будет грядущей осенью, однако темпы распространения болезни будут значительно ниже, чем в начале этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU