Мишустин увеличил максимальный размер льготного кредита для системообразующих компаний
Глава российского правительства Михаил Мишустин в субботу, 25 июля, увеличил с трех до пяти миллиардов рублей максимальный размер льготного кредита для системообразующих компаний транспорта и обрабатывающей промышленности.
- Системообразующие компании и их дочерние общества смогут брать льготные кредиты до 5 миллиардов рублей, - говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.
Согласно новым критериям, получить льготный кредит смогут те организации, выручка которых во время пандемии коронавирусной инфекции с апреля по июнь текущего года снизилась не менее чем на 20 процентов (до этого условие было в 30 процентов). Общий объем льготных займов для системообразующих компаний на сегодняшний день уже превысил 141 миллиард рублей.
Отмечается, что введенные правительством России изменения призваны расширить доступ к льготным кредитам и обеспечить финансовую стабильность крупнейших предприятий страны.
ИСТОЧНИК KP.RU