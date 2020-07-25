2020-07-25T11:08:36+03:00
Экономика

Мишустин увеличил максимальный размер льготного кредита для системообразующих компаний

Получить кредит смогут организации, выручка которых упала не менее чем на 20% с апреля
Ксения АНУФРИЕВА
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Мишустин увеличил максимальный размер льготного кредита для системообразующих компанийМишустин увеличил максимальный размер льготного кредита для системообразующих компанийФото: Михаил ФРОЛОВ
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Глава российского правительства Михаил Мишустин в субботу, 25 июля, увеличил с трех до пяти миллиардов рублей максимальный размер льготного кредита для системообразующих компаний транспорта и обрабатывающей промышленности.

- Системообразующие компании и их дочерние общества смогут брать льготные кредиты до 5 миллиардов рублей, - говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

Согласно новым критериям, получить льготный кредит смогут те организации, выручка которых во время пандемии коронавирусной инфекции с апреля по июнь текущего года снизилась не менее чем на 20 процентов (до этого условие было в 30 процентов). Общий объем льготных займов для системообразующих компаний на сегодняшний день уже превысил 141 миллиард рублей.

Отмечается, что введенные правительством России изменения призваны расширить доступ к льготным кредитам и обеспечить финансовую стабильность крупнейших предприятий страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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