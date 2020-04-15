Путин предложил создать новый льготный кредит бизнесу

15 Апр 2020 2020-04-15T16:33:05+03:00

Деньги могут направить на пополнение оборотных средств

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Президент предложил новый кредитный продукт - это льготный кредит бизнесу. Деньги помогут предприятиям, пострадавшим из-за пандемии коронавируса пополнить оборотные бюджеты.

- Мы поддержим занятость сотрудникам по всей кооперационной цепочке,- сказал президент.

Начал совещание с членами правительства президент с просьбы пересмотреть список системообразующих предприятий. Он подчеркнул, что перечень наиболее псотардавших от пандемии коронавирус отраслей нужно изменить. В этот список возможно внесут торговлю непродовольственными товарами.

Системообразующим предприятиям смогут выдавать льготные кредиты.

- Ставка будет субсидироваться на ставку ЦБ, половина кредита будет обеспечена гарантиями Минфина,- объяснил Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU