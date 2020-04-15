Путин предложил создать новый льготный кредит бизнесу
Президент предложил новый кредитный продукт - это льготный кредит бизнесу. Деньги помогут предприятиям, пострадавшим из-за пандемии коронавируса пополнить оборотные бюджеты.
- Мы поддержим занятость сотрудникам по всей кооперационной цепочке,- сказал президент.
Начал совещание с членами правительства президент с просьбы пересмотреть список системообразующих предприятий. Он подчеркнул, что перечень наиболее псотардавших от пандемии коронавирус отраслей нужно изменить. В этот список возможно внесут торговлю непродовольственными товарами.
Системообразующим предприятиям смогут выдавать льготные кредиты.
- Ставка будет субсидироваться на ставку ЦБ, половина кредита будет обеспечена гарантиями Минфина,- объяснил Владимир Путин.
ИСТОЧНИК KP.RU