2020-07-25T17:11:54+03:00
Общество

Люди с избыточным весом в три раза чаще умирают от коронавируса

При этом риск заразиться у них такой же, как у людей с нормальным весом
Юлия САЛЬНИКОВА
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Полные люди хуже переносят заражениеПолные люди хуже переносят заражениеФото: EAST NEWS
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Ученые из Великобритании подтвердили теорию о том, что полные люди хуже переносят заражение коронавирусом. Хотя вес - не решающий фактор при заражении, то есть подхватить заразу могут и полные, и худые - никто не застрахован. Но если стройные чаще легко побеждают болезнь, то люди с избыточной массой тела чаще умирают и чаще попадают в реанимацию.

Согласно отчету Public Health England, лишний вес может повлиять на дыхательную систему и, вероятно, на иммунную функцию, сообщает Daily Mail.

Великобритания - первая страна, которая начала активную кампанию по борьбе с лишним весом. Премьер-министр Борис Джонсон, который сам переболел коронавирусом и считает, что тяжело перенес заражение именно из-за лишних килограммов, потратит на кампанию 10 миллионов фунтов стерлингов. На телевидении, в газетах и журналах, на радио и на улицах в городах страны появится реклама, которая объяснит опасность ожирения в период пандемии.

Он обязал рестораны указывать калорийность блюд в меню, стоит вопрос о запрете рекламы нездоровой пищи или повышения налогов для таких компаний.

- Потеря веса - это один из способов уменьшить риск Covid. Я похудел немного, прежде всего, поедая меньше. Если мы похудеем, у нас будет больше возможностей не только индивидуально противостоять коронавирусу, но и многое сделать для защиты медицины,- сказал Джонсон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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