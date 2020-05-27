2020-05-27T12:40:16+03:00
В мире

Королева Великобритании разрешила премьеру Джонсону бегать в садах Букингемского дворца

Борис Джонсон пытается похудеть
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Политик бегает в саду королевы, чтобы не заразиться коронавирусом в городском паркеПолитик бегает в саду королевы, чтобы не заразиться коронавирусом в городском паркеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Британский премьер бегает в саду королевы Елизаветы.

Она сама разрешила политику нарезать круги по территории Букингемского дворца, чтобы тот смог сбросить лишние килограммы. В окружении премьера говорят, что именно его лишний вес мог стать причиной тяжелой формы коронавируса. Борис Джонсон попал из-за осложнений в реанимацию, но врачам удалось спасти жизнь второго человека в стране после королевы.

Джонсон и раньше иногда занимался бегом, ездил на велосипеде по городским паркам. Но теперь из-за коронавируса находиться в публичных местах опасно. Несколько раз Джонсон выбегал в парк Сент-Джеймс, но вскоре его помощники попросили королеву об услуге для премьера.

Журналисты застали политика, выходящего у ворот дворца. Джонсон был готов к пробежке - в спортивной майке, шортах. и кроссовках.

- Да, он тренировался на территории Букингемского дворца. Ему, как и всем остальным, важно регулярно заниматься спортом,- подтвердили The Sun доме № 10 на Даунинг стрит.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Анна Кузнецова предложила расширить выплаты в 10 тысяч на семьи с детьми 16-17 лет
Больше половины россиян планируют попасть на море этим летом
Королева Великобритании разрешила премьеру Джонсону бегать в садах Букингемского дворца
Собака три месяца ждала в больнице хозяина, погибшего от коронавируса
На отдых в Грузию можно будет отправиться только со справкой об отсутствии «ковида»
Опубликовано видео перехвата американского самолёта российскими истребителями Су-35
Президент Абхазии приедет на Парад Победы в Москву
СК просит ареста тренера Владимира Осии
В Роспотребнадзоре предложили поставить в магазинах умывальники с мылом
Попова рассказала, при каком условии коронавирус удастся победить к лету
Врач рассказал, кому грозит инсульт при коронавирусе
Попова призвала "маленькими шагами" возвращаться к нормальной жизни
Эксперты спрогнозировали, как будут меняться цены на нефть до конца года
Попова назвала главный критерий, по которому можно судить о спаде пандемии
Владимир Вдонин: «Воспитание патриотизма - важнейшая часть становления личности человека»
Попова рассказала, как стране помогла самоизоляция
Роспотребнадзор: Москва готова к первому и даже второму этапу снятия ограничений