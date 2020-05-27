Королева Великобритании разрешила премьеру Джонсону бегать в садах Букингемского дворца

27 Май 2020 2020-05-27T12:40:16+03:00

Политик бегает в саду королевы, чтобы не заразиться коронавирусом в городском парке Фото: REUTERS

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Британский премьер бегает в саду королевы Елизаветы.

Она сама разрешила политику нарезать круги по территории Букингемского дворца, чтобы тот смог сбросить лишние килограммы. В окружении премьера говорят, что именно его лишний вес мог стать причиной тяжелой формы коронавируса. Борис Джонсон попал из-за осложнений в реанимацию, но врачам удалось спасти жизнь второго человека в стране после королевы.

Джонсон и раньше иногда занимался бегом, ездил на велосипеде по городским паркам. Но теперь из-за коронавируса находиться в публичных местах опасно. Несколько раз Джонсон выбегал в парк Сент-Джеймс, но вскоре его помощники попросили королеву об услуге для премьера.

Журналисты застали политика, выходящего у ворот дворца. Джонсон был готов к пробежке - в спортивной майке, шортах. и кроссовках.

- Да, он тренировался на территории Букингемского дворца. Ему, как и всем остальным, важно регулярно заниматься спортом,- подтвердили The Sun доме № 10 на Даунинг стрит.

ИСТОЧНИК KP.RU