Королева Великобритании разрешила премьеру Джонсону бегать в садах Букингемского дворца
Британский премьер бегает в саду королевы Елизаветы.
Она сама разрешила политику нарезать круги по территории Букингемского дворца, чтобы тот смог сбросить лишние килограммы. В окружении премьера говорят, что именно его лишний вес мог стать причиной тяжелой формы коронавируса. Борис Джонсон попал из-за осложнений в реанимацию, но врачам удалось спасти жизнь второго человека в стране после королевы.
Джонсон и раньше иногда занимался бегом, ездил на велосипеде по городским паркам. Но теперь из-за коронавируса находиться в публичных местах опасно. Несколько раз Джонсон выбегал в парк Сент-Джеймс, но вскоре его помощники попросили королеву об услуге для премьера.
Журналисты застали политика, выходящего у ворот дворца. Джонсон был готов к пробежке - в спортивной майке, шортах. и кроссовках.
- Да, он тренировался на территории Букингемского дворца. Ему, как и всем остальным, важно регулярно заниматься спортом,- подтвердили The Sun доме № 10 на Даунинг стрит.
ИСТОЧНИК KP.RU