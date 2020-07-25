2020-07-25T18:43:42+03:00
В мире

Нерест трески остановил строительство «Северного потока-2»

Работа возобновится в конце сентября
Анастасия РЫШКОВА
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Строительство «Северного потока» остановлено из-за нереста трескиСтроительство «Северного потока» остановлено из-за нереста трескиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Строительство газопровода «Северного потока – 2» было приостановлено по необычным причинам. Трубопроводчикам помешал нерест трески. Власти Дании запретили в связи с этим любые строительные работы до начала октября, сообщила немецкая радиостанция NDR Info.

Как отметили в эфире, это сыграло на руку политикам. Так, например, госсекретарь США Майк Помпео 22 июля прибыл в Данию с визитом. В ходе встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и министром иностранных дел Йеппе Кофод. Помпео напомнил позицию США по Северному потому и подчеркнул, что его страна намерена защищать свои геополитические интересы.

Соединенные Штаты, имея собственные интересы на газовом рынке Европы, последовательно выступают против строительства «Северного потока-2» из России в Германию. В связи с этим они пригрозили санкциями иностранным компаниям, принимающим участие в строительстве. Из-за этого швейцарская компания Allseas отказалось от участия в проекте. Российская сторона в свою очередь заявила, что в силах завершить строительство самостоятельно. 23 июня 2020 года сенат США одобрил продление санкций против «Северного потока-2».

ИСТОЧНИК KP.RU

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