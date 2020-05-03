«Северный поток-2»: принесет ли газопровод в Германию России выгоду или убытки

Федеральное сетевое агентство ФРГ собирается поставить палки в колеса газопроводу «Северный поток-2» - отклонить заявку на освобождение его от требований обновленной газовой директивы ЕС. Об этом сообщило немецкое издание Handelsblatt. Окончательное решение должно быть принято после 8 мая.

Почему это так важно и почему палки в колеса (или уж точнее в трубы)? Поправки в газовую директиву ЕС предполагают, что «Газпром» как владелец газопровода сможет использовать его только наполовину, остальные мощности должны быть предоставлены каким-то другим поставщикам. Для чего необходимо создать специального газотранспортного оператора, независимого от «Газпрома». Все эти бюрократические препоны ставят под сомнение сроки окупаемости проекта и выгодность его для России, которая к тому же сейчас вынуждена достраивать газопровод своими силами.

«Северный поток-2» идет из России в Германию по дну моря и создавался для прямых поставок трубопроводного газа в Европу, в обход Украины. Именно по этой причине (Украина, по оценкам, на этом потеряет несколько процентов ВВП) газопровод постоянно оказывается в центре политической борьбы и постоянных скандалов. Кроме политических моментов, есть и экономический: новый газопровод не выгоден США, которые хотели бы потеснить Россию на рынке поставок газа в Европу.

Сейчас газопровод готов примерно на 93%, запуск его ожидается в конце этого года или самом начале следующего. Собственно, запустить его предполагалось еще в конце прошлого года, но помешали очередные санкции США. В связи с ними швейцарская компания Allseas, которая занималась прокладкой газопровода, остановила работу. Россия заявила, что достроит газопровод своими силами.

У России есть подходящее судно-трубоукладчик, которое могло бы завершить проект, - «Академик Черский», его нужно переоборудовать под работу с трубами нужного диаметра. Буквально на днях «Черский» благополучно прибыл в Калининград и, судя по всему, скоро будет готов к работе.

Но теперь возникли проблемы с главным партнером — Германией, которая, по идее, после России больше всех заинтересована в новом газопроводе. До сих пор именно Германия прилагала определенные усилия к тому, чтобы строительство «Северного потока -2» не было заблокировано и не попало под ограничения обновленной газовой директивы ЕС. В частности, она пролоббировала идею, чтобы решение об освобождении проектов от обязательных требований обновленной газовой директивы ЕС принимала страна, в территориальных водах которой заканчивается газопровод («Северный поток- 2» заканчивается в водах Германии). И вот — новый поворот.

Формальный повод для возможного отказа в освобождении «Северного потока-2» от требований обновленной газовой директивы ЕС — газопровод не был достроен к маю 2019 года. Тогда бы он под видоизмененную доктрину на законных основаниях не попадал. Мотивировка Nord Stream 2 AG (проектная компания, учрежденная «Газпромом» для строительства «Северного потока-2») - к тому времени строительство уже было начато и в него были вложены значительные средства.

Окончательное решение по этому вопросу Федеральное сетевое агентство ФРГ примет после консультаций, которые запланированы на 8 мая. Ожидается, что дальше Nord Stream 2 AG может подать апелляцию в Высший земельный суд Дюссельдорфа, а оттуда, возможно, дело перетечет в высшую судебную инстанцию ЕС — Европейский суд. Все это очень похоже на торг — как уже неоднократно бывало.