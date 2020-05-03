2020-05-03T15:14:35+03:00
Экономика

«Северный поток-2»: принесет ли газопровод в Германию России выгоду или убытки

Строительство газового «проекта века» почти завершено, а проблемы не заканчиваются. Теперь их уже чинит Германия
Елена ОДИНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
До сих пор именно Германия прилагала определенные усилия к тому, чтобы строительство «Северного потока -2» не было заблокированоДо сих пор именно Германия прилагала определенные усилия к тому, чтобы строительство «Северного потока -2» не было заблокированоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Федеральное сетевое агентство ФРГ собирается поставить палки в колеса газопроводу «Северный поток-2» - отклонить заявку на освобождение его от требований обновленной газовой директивы ЕС. Об этом сообщило немецкое издание Handelsblatt. Окончательное решение должно быть принято после 8 мая.

Почему это так важно и почему палки в колеса (или уж точнее в трубы)? Поправки в газовую директиву ЕС предполагают, что «Газпром» как владелец газопровода сможет использовать его только наполовину, остальные мощности должны быть предоставлены каким-то другим поставщикам. Для чего необходимо создать специального газотранспортного оператора, независимого от «Газпрома». Все эти бюрократические препоны ставят под сомнение сроки окупаемости проекта и выгодность его для России, которая к тому же сейчас вынуждена достраивать газопровод своими силами.

«Северный поток-2» идет из России в Германию по дну моря и создавался для прямых поставок трубопроводного газа в Европу, в обход Украины. Именно по этой причине (Украина, по оценкам, на этом потеряет несколько процентов ВВП) газопровод постоянно оказывается в центре политической борьбы и постоянных скандалов. Кроме политических моментов, есть и экономический: новый газопровод не выгоден США, которые хотели бы потеснить Россию на рынке поставок газа в Европу.

Сейчас газопровод готов примерно на 93%, запуск его ожидается в конце этого года или самом начале следующего. Собственно, запустить его предполагалось еще в конце прошлого года, но помешали очередные санкции США. В связи с ними швейцарская компания Allseas, которая занималась прокладкой газопровода, остановила работу. Россия заявила, что достроит газопровод своими силами.

У России есть подходящее судно-трубоукладчик, которое могло бы завершить проект, - «Академик Черский», его нужно переоборудовать под работу с трубами нужного диаметра. Буквально на днях «Черский» благополучно прибыл в Калининград и, судя по всему, скоро будет готов к работе.

Но теперь возникли проблемы с главным партнером — Германией, которая, по идее, после России больше всех заинтересована в новом газопроводе. До сих пор именно Германия прилагала определенные усилия к тому, чтобы строительство «Северного потока -2» не было заблокировано и не попало под ограничения обновленной газовой директивы ЕС. В частности, она пролоббировала идею, чтобы решение об освобождении проектов от обязательных требований обновленной газовой директивы ЕС принимала страна, в территориальных водах которой заканчивается газопровод («Северный поток- 2» заканчивается в водах Германии). И вот — новый поворот.

Формальный повод для возможного отказа в освобождении «Северного потока-2» от требований обновленной газовой директивы ЕС — газопровод не был достроен к маю 2019 года. Тогда бы он под видоизмененную доктрину на законных основаниях не попадал. Мотивировка Nord Stream 2 AG (проектная компания, учрежденная «Газпромом» для строительства «Северного потока-2») - к тому времени строительство уже было начато и в него были вложены значительные средства.

Окончательное решение по этому вопросу Федеральное сетевое агентство ФРГ примет после консультаций, которые запланированы на 8 мая. Ожидается, что дальше Nord Stream 2 AG может подать апелляцию в Высший земельный суд Дюссельдорфа, а оттуда, возможно, дело перетечет в высшую судебную инстанцию ЕС — Европейский суд. Все это очень похоже на торг — как уже неоднократно бывало.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Москвичей предупредили о сильном ветре и грозе
В Минздраве отметили способность коронавируса поражать любые органы человека
Ростех сообщил о наценках на материалы для медицинских масок до 500%
Врач назвал ранние симптомы коронавируса
Китайские ученые создали новый штамм коронавируса
В России продезинфицировали 800 памятников и мемориалов перед Днём Победы
Минпромторг: в России нет дефицита медицинских масок и антисептиков
Учёные ещё раз изменили прогнозы по окончанию пандемии коронавируса в России
В Беларуси заявили о невозможности отменить парад Победы
Песков: Путин споёт со всей страной "День Победы"
Роспотребнадзор рассказал, при каком условии режим самоизоляции начнут смягчать с 12 мая
Песков: Нам всем придётся ещё какое-то время жить в условиях этих мер предосторожности, особенно Путину
Папа Римский объявил день всеобщей молитвы об окончании пандемии
В Минздраве выступили за ужесточение карантинных мер в России
В Латвии 26-килограммовый дрон улетел в неизвестном направлении и хаотично летает над страной
Доктор Комаровский рассказал, что будет делать, если заразится коронавирусом
В Госдуме досье о сокрытии Китаем данных о коронавирусе назвали антикитайской кампанией
Нарушителей самоизоляции в парках Москвы ловят с дронов и вертолетов
Песков рассказал, как отметит 9 мая
Учёные призывают не бояться роста числа заражённых коронавирусом в России
В Украине женщина с ребёнком разрушила фонтан, забравшись на него ради селфи
Женщина повторно заразилась коронавирусом после выздоровления и строгого карантина
Проценко рассказал, возможна ли в России "абсолютно катастрофическая" ситуация с коронавирусом, как в Италии
В России установлен новый рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки
В Москве ещё 655 пациентов вылечились от коронавируса
В России 58 человек умерли от коронавируса за прошедшие сутки
Главврач Коммунарки опубликовал новые данные о пациентах
В России провели более 4,1 млн тестов на коронавирус