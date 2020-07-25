Глава Минздрава оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о ситуации с коронавирусом в городе где больше всего случаев заражения в России, в Москве. Столица первой приняла "удар" пандемии, но в последние недели наблюдается снижение числа новых пациентов с Covid-19.
- В Москве заболеваемость идет на убыль, формируется популяционный иммунитет,- сказал министр в интервью на телеканале "Россия-1". - Есть регионы, которые прошли определенный пик, и снижается заболеваемость. Но мы видим, что, тем не менее, заболевшие есть во всех регионах Российской Федерации.
В Москве 237 264 случая заражения. Снижается смертность за счет того, что о самой болезни ученые узнали гораздо больше, появились новые лекарства - в России одобрили три профильных препарата от коронавиурса. С 1 апреля по 25 июля вылечились 75 процентов от числа зараженных за этот период.
Москва постепенно перестает быть эпицентром пандемии в России, но в некоторых регионах ситуация наоборот ухудшается. Никак не удается снизить заболеваемость на севере России - это Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Мурманская область.
ИСТОЧНИК KP.RU