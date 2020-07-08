Минздрав одобрил третий препарат от Covid-19 - "Коронавир"

8 Июль 2020 2020-07-08T17:16:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Препарат от Сovid-19 "Коронавир"получил одобрение Минздрава. Профильное лекарство от коронавируса компании "Р-Фарм" появилось в госреестре лекарственных средств.

Это уже третий российский препарат, созданный на основе японского фавипиравира, который в свою очередь считается лекарством с широкой противовирусной активностью. То есть действующее вещество способно уничтожать различные вирусы, в том числе "свиного гриппа" и Covid-19. В начале пандемии японский препарат назвали одним из самых перспективных для лечения инфицированных.

"Коронавир", как и другие лекарства на основе фавипиравира, способен сокращать дни болезни, снимает симптомы и улучшает самочувствие пациента.

Первым лекарством от коронавируса, одобренным в России, стал Авифавир. В конце июня в Минздраве дали добро на применение еще одного препарата для лечения пациентов с Covid-19 - Арепливира.

ИСТОЧНИК KP.RU