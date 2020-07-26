2020-07-26T08:21:26+03:00
В мире

В Монголии ввели карантин из-за мужчины с симптомами чумы

39-летний житель Улиастая пожаловался на температуру и ломоту после того, съел мясо сурка
Ася КУЗНЕЦОВА
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На западе Монголии ввели карантин из-за подозрения на заражение чумойНа западе Монголии ввели карантин из-за подозрения на заражение чумойФото: REUTERS
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Карантин на неопределённый срок ввели в сомоне Улиастай провинции Завхан на западе Монголии из-за подозрения на заражение бубонной чумой 39-летнего мужчины, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на власти.

Предполагаемый заражённый бубонной чумой съел мясо сурка, а затем почувствовал головную боль, боль в мышцах и высокую температуру. Мужчину изолировали в больнице, а девять человек, с которыми он контактировал, пометили на карантин дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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