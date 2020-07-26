ДТП с туристическим автобусом во Вьетнаме: погибли не менее 14 человек
В воскресенье, 26 июля, в результате ДТП с туристическим автобусом во вьетнамской провинции Куангбинь погибли по меньшей мере 14 человек, девять из которых умерли на месте происшествия. Об этом сообщил председатель Народного комитета района Бо-Трач Тран Куанг Ву.
"Пять человек скончались в больнице от полученных ран, в результате общее число жертв возросло до 14", - цитирует VnExpress председатель Народного комитета провинции Куангбинь
Отмечается, что поисково-спасательные операции затрудняются, поскольку авария произошла в зоне с низким уровнем телефонного сигнала.
Заместитель премьер-министра Вьетнама Чыонг Хоа Бинь поручил мобилизовать максимум сил и людских ресурсов для проведения спасательных работ.
Некоторые местные чиновники заявили, что водитель, возможно, потерял управление при повороте. Полиция сообщает, что расследует аварию и пытается установить, употреблял ли водитель алкоголь или наркотики.
Напомним, днем ранее 25 июля, в селе Семиполки под Киевом произошла крупная авария с участием нескольких автомобилей, а также и автобуса с детьми, которые возвращались вместе с родителями с отдыха. В результате происшествия погиб водитель легкового автомобиля.
ИСТОЧНИК KP.RU