2020-07-26T15:18:09+03:00
Происшествия

ДТП с туристическим автобусом во Вьетнаме: погибли не менее 14 человек

Авария произошла в зоне с низким уровнем телефонного сигнала, что затрудняет проведение поисково-спасательной операции
Елена ГИЛЬМАНОВА
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ДТП с туристическим автобусом во Вьетнаме: погибли 14 человекДТП с туристическим автобусом во Вьетнаме: погибли 14 человекФото: Кадр видео
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В воскресенье, 26 июля, в результате ДТП с туристическим автобусом во вьетнамской провинции Куангбинь погибли по меньшей мере 14 человек, девять из которых умерли на месте происшествия. Об этом сообщил председатель Народного комитета района Бо-Трач Тран Куанг Ву.

"Пять человек скончались в больнице от полученных ран, в результате общее число жертв возросло до 14", - цитирует VnExpress председатель Народного комитета провинции Куангбинь

Отмечается, что поисково-спасательные операции затрудняются, поскольку авария произошла в зоне с низким уровнем телефонного сигнала.

Заместитель премьер-министра Вьетнама Чыонг Хоа Бинь поручил мобилизовать максимум сил и людских ресурсов для проведения спасательных работ.

Некоторые местные чиновники заявили, что водитель, возможно, потерял управление при повороте. Полиция сообщает, что расследует аварию и пытается установить, употреблял ли водитель алкоголь или наркотики.

Напомним, днем ранее 25 июля, в селе Семиполки под Киевом произошла крупная авария с участием нескольких автомобилей, а также и автобуса с детьми, которые возвращались вместе с родителями с отдыха. В результате происшествия погиб водитель легкового автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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