Три жилых дома в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва
В Левобережном микрорайоне московских Химках эвакуировали три жилых дома из-за угрозы взрыва. В анонимном сообщении говорилось, что взрывное устройство заложено в домах под номерами 7, 9 и 15 на Зеленой улице.
На место выехали кинологи и сотрудники правоохранительных органов. Как передает 360 вызов оказался ложным. Всех жителей запустили обратно в квартиры. Министерство внутренних дел проверяет информацию о случившемся.
Напомним, 17 июля неизвестный заявил о «минировании» аэропорта Домодедово и всех самолетов на стоянке. Воздушную гавань проверили кинологи, сообщение оказалось ложным.
Массовая волна «минирования» в России началась в середине 2019 года. Сообщения об угрозах взрыва поступали в адрес зданий судов, детских садов, школ, аэропортов и самолетов. Несколько раз после угроз о бомбах на борту самолетов, рейсы приходилось экстренно возвращать в аэропорт вылета. Кроме того, в Москве сообщали о минировании всех станций метро. Все «минирования» оказались ложными
ИСТОЧНИК KP.RU