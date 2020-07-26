Эксперт рассказал, стоит ли ждать дальнейшего удешевления ипотеки

26 Июль 2020 2020-07-26T16:54:17+03:00

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Потенциал удешевления ипотечной ставки не исчерпан, и к осени россияне могут ждать ипотеку под 7%. Такое мнение в эфире Радио «Комсомольская правда» высказал эксперт по недвижимости Никита Журавлев.

«Если мы говорим об уменьшении в перспективе ставки, то, конечно, люди замерли в ожидании того, что осенью, возможно, еще будет падение ... Если мы говорим, что ставка рефинансирования придет в 4, добавляем +2,5% банковских, то есть, мы, в принципе, можем ожидать осенью процентную ставку без субсидирования в 7, классно было бы в 6,7%», - сказал специалист, напомнив, что Сбербанк уже сегодня рефинансирует старые ипотечные кредиты клиентам по ставкам 7,1% и 7,3%.

Журавлев также отметил, что большинство новостроек (около 70%) сейчас субсидируется государством под ставку в 6,5%, а некоторые банки дают от 6,1 до 6,3%. Кроме того, ряд застройщиков сделали программы с ипотечной ставкой 0,1%, 0,2%, 2, 3%. То есть сами доплачивают этот процент на время строительства, пока покупатель ждет, когда получит ключи. «И у клиента получается ставка до 0,1% даже доходит», - отметил эксперт

«А на вторичный рынок эта ставка не распространяется. Поэтому необходимо так же уменьшать ипотечную ставку, которая идет на вторичный рынок, чтобы люди могли продать свою квартиру и зайти в новостройку. Здесь они друг друга дополняют», - заявил он.

Напомним, в пятницу, 24 июля, Центробанк снова снизил ключевую ставку до 4,25%. С начала пандемии это третье снижение. Сайт kp.ru ранее рассказывал ждать ли, что ипотека подешевеет еще, и как рекордно низкая ключевая ставка может в целом отразиться на рынке жилья

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В пятницу Центробанк снова снизил ключевую ставку до 4,25%. С начала пандемии это третье снижение. Не говоря уж о том, что столь низким, как в нынешнее лето, этот показатель еще никогда в новой российской истории не был. Снижение ставки ЦБ традиционно ведет и к уменьшению ставок по кредитам — стоимость использования чужих денег в целом снижается. В том числе и ипотечных кредитов (подобнее)

ИСТОЧНИК KP.RU