ЦБ опустил ставку: ждать ли, что ипотека подешевеет еще

В пятницу Центробанк снова снизил ключевую ставку до 4,25%. С начала пандемии это третье снижение. Не говоря уж о том, что столь низким, как в нынешнее лето, этот показатель еще никогда в новой российской истории не был. Снижение ставки ЦБ традиционно ведет и к уменьшению ставок по кредитам — стоимость использования чужих денег в целом снижается. В том числе и ипотечных кредитов.

И это вопрос, который волнует многих: могут ли нынешние рекордно низкие ставки по ипотеке стать еще более рекордно низкими?

Сейчас, по данным правительственного института развития в жилищном секторе ДОМ.РФ, около 70% ипотеки на новостройки выдается по льготной госпрограмме со ставками в 6-6,5%. Но программа заканчивается в ноябре. И пока нет никаких подтверждений тому, что ее продлят.

По данным ДОМ.РФ, нынче средняя ставка предложения по кредитам по обычным, не льготным программам на новостройки — 8,16%, на вторичное жилье — 8,41%. Не 10-12%, как было еще недавно, но и не 6%. Поэтому и возникает вопрос, а что будет после ноября?

Мнения экспертов пока расходятся. Кто-то говорит, что потенциал удешевления ипотеки уже исчерпан. А кто-то считает, что резервы еще есть — как минимум, до 7-7,5% по обычным программам к концу года.

-Если Центробанк и дальше будет снижать ключевую ставку, то неизбежно и банки будут снижать свои ставки по всем кредитам, в том числе ипотечным не льготным, - говорит вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев. - И это, конечно, хорошо. Но надо иметь в виду, что платежеспособный спрос на жилье зависит не только и не столько от ставки по ипотеке. На него влияет стабильность экономики, которой сейчас нет, и стабильность доходов, которой тоже нет. Перспектива сохранить в ближайшие 5-10 лет свое рабочее место и доход, позволяющий взять ипотеку, для большинства не очевидна. Ипотеку и по более низким ставкам может взять одна пятая или даже одна восьмая населения. Тем не менее снижение ставки ЦБ важно, потому что это и более дешевые кредиты для бизнеса. А это — восстановление бизнеса, восстановление рабочих мест и, соответственно, доходов, которые могут позволить взять ипотеку и купить квартиру.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/792466" frameborder="0"></iframe> Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала снижение ключевой ставки до 4,25% годовых.

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