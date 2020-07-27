Специалисты назвали европейские страны с самым доступным бензином

27 Июль 2020 2020-07-27T07:23:39+03:00

Первое место в рейтинге стран Европы по доступности бензина занял Люксембург, Россия оказалась на 20-й позиции, между Чехией и Греций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Рейтинг стран Европы по доступности бензина для населения возглавил Люксембург, где на среднюю зарплату можно купить около 3,2 тысячи литров бензина. Первое место в рейтинге объясняется тем, что при относительно невысоких ценах на топливо в стране одни из самых высоких в Европе зарплат.

Второе место заняла Норвегия. Жители этой страны на среднюю зарплату могут купить 2,6 тысячи литров. В пятёрку лидеров также вошли Австрия, Ирландия и Великобритания. В этих странах показатель составил 2,5 тысячи литров, 2,4 тысячи литров и 2,3 тысячи литров соответственно, сообщает РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU