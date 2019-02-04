Россия заняла второе место в рейтинге стран Европы с самым дешевым бензином

СЕГОДНЯ 11:28 2019-02-04T11:33:21+03:00

При этом, если сопоставлять стоимость топлива со средними зарплатами граждан, то наша страна находится лишь на 20-й строчке

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Реализуемый на территории России бензин является одним из самых дешевых в Европе. Такой вывод был сделан на основе изучения цен на топливо АИ-95 в 33 западных странах и в Казахстане.

Стоит отметить, что именно на территории данной республики зафиксирована самая низкая стоимость бензина для населения - всего 30,9 рубля в пересчете на российскую валюту. Дальше идет наша страна с 45 рублями за литр, Белоруссия — 46,9 рубля и Украина — 72,1 рубля.

При этом самое дорогое топливо продается в Нидерландах — 117,7 рубля за литр. Чуть дешевле бензин обходиться жителям Норвегии, Дании, Италии и Греции.

Самый дешевый бензин в абсолютных ценах в Казахстане

Если же сравнивать количество топлива, которое можно приобрести на среднюю зарплату населения по стране, то здесь Россия занимает лишь 20 место. Возглавил же рейтинг Люксембург, среднестатистический гражданин которого может купить на свой месячный доход более трех тысяч литров 95-го бензина. Недалеко ушли также Норвегия, Австрия, Великобритания и Швеция.

Дороже всего топливо обходится жителям Украины, которые могут себе позволить в 3,3 раза меньше бензина, чем россияне, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что в коцне прошлого года цены на автомобильное топливо в Европе резко упали - в среднем на 2,5–3,5 рубля за литр. Падение продолжалось со 2 по 12 ноября из-за избытка топлива в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU