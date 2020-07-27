За сутки в России выявили 5 635 новых случаев коронавируса

27 Июль 2020 2020-07-27T10:39:46+03:00

Всего на сегодняшний день в России выявлено 818 120 случаев коронавируса в 85 регионах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новые заражённые зафиксированы в 84 регионах из 85

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В России за минувшие сутки зарегистрированы 5 635 новых заражённых коронавирусом. У 24,9% из них болезнь протекала без каких-либо симптомов. Случаи заболевания зафиксированы в 84 регионах из 85. Общее число заразившихся достигло 818 120.

Также за сутки в стране выздоровели 3 079 человек, а за всё время эпидемии в России врачи смогли вылечить 603 329 человек.

Число жертв коронавируса достигло 13 354, увеличившись сегодня на 85 человек.

Наибольшее число новых заболевших выявлено в Москве (694), в Свердловской (252) и в Нижегородской (188) областях, сообщает оперштаб.

ИСТОЧНИК KP.RU