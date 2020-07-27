Почему Украина решила прекратить огонь в Донбассе только сейчас, рассказал эксперт

27 Июль 2020 2020-07-27T12:28:39+03:00

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Юрий Владимирович Кот, лидер движения русских украинцев «Парус» прокомментировал решение Украины прекратить огонь в Донбассе. В интервью радио «Комсомольская правда» он подчеркнул, что этот шаг был долгожданным и обоюдным.

«Обоюдно почему? Потому что явно какие-то кулуарные, закулисные телодвижения происходят, о которых мы можем только догадываться, когда Украина стала инициатором и активно включилась в этот процесс. Помните, неделю назад Зеленский заявил, что надо серьезно и детально изучить Минские соглашения? То есть они 5 лет, подписав эти соглашения, пытаются кричать, что они их не будут выполнять, а здесь они решили их изучить», - сказал Кот.

Он отметил, что Украина пошла на этот шаг, опираясь на мнение Европы, которая дала недвусмысленный сигнал, что пора прекратить огонь.

«Собственно, наверное, с этим и связан прилет в Украину на этой неделе высокопоставленных европейских чиновников. Очевидно, что эти соглашения достаточно сложные, очень обременительные, прежде всего, для самого Киева, для Украины. Но, я думаю, что сейчас шанс есть. Он, конечно же, небольшой. Потому что одно дело – договориться, а другое дело – выполнять договоренности», - подчеркнул лидер «Паруса».

Напомним, что командующий объединенными силами ВС Украины приказал прекратить огонь на Донбассе. С 27 июля ДНР и ЛНР переходят в режим бессрочного прекращения военных действий.

ИСТОЧНИК KP.RU