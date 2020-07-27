2020-07-27T09:43:21+03:00
Политика

В Украине приказали прекратить огонь в Донбассе

Приказ о соблюдении режима прекращения огня выдал командующий объединенными силами ВС страны
Ася КУЗНЕЦОВА
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На Украине выдали приказ о прекращении огня в ДонбассеНа Украине выдали приказ о прекращении огня в ДонбассеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Командующий объединенными силами ВС Украины Сергей Наев 26 июля выдал приказ о соблюдении режима прекращения огня в Донбассе с полуночи. Об этом сообщили в пресс-центре операции объединенных сил.

22 июля контактная группа по Донбассу провела переговоры в формате видеоконференции. Стороны пришли к соглашению о прекращении огня на линии разграничения в Донбассе, сообщал сайт KP.ru. С 27 июля ДНР и ЛНР переходят к бессрочному полному прекращению огня.

Принятие дополнительных мер и соглашение контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе поприветствовал Папа Римский Франциск. Понтифик назвал это "ещё одним шагом во имя примирения на этой многострадальной земле".

- Наконец, после почти пяти месяцев сопротивления, Украина нашла в себе силы согласовать меры по прекращению огня, которые были неоднократно предложены Донецком и Луганском, - сообщил полпред России в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Борис Грызлов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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