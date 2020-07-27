2020-07-27T11:55:49+03:00
Общество

В России облегчат трудоустройство для женщин с маленькими детьми и пожилых

Михаил Мишустин подписал постановление
Ася КУЗНЕЦОВА
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Женщинам с детьми до 3 лет и пожилым облегчат трудоустройствоЖенщинам с детьми до 3 лет и пожилым облегчат трудоустройствоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об облегчении трудоустройства для женщин с детьми младше трёх лет и пожилых людей.

Глава кабмина напомнил о необходимости пройти переобучение и повысить квалификацию для граждан после выхода на пенсию и после отпуска по уходу за ребёнком.

Такие программы должны организовывать государственные службы занятости. До подписания постановления они не могли заключать договоры и выделять субсидии для самих образовательных организаций.

Однако Мишустин заявил, что правительство "устраняет этот правовой пробел" и теперь в рамках нацпроекта "Демография" службы занятости смогут заключать соглашения и выделять средства напрямую тем, кто ведёт переквалификацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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