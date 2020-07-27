Эксперты рассказали, стоит ли покупать недвижимость до конца 2020 года

27 Июль 2020 2020-07-27T12:09:33+03:00

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Эксперты предупредили, что съемное жилье может подорожать в ближайшее время. По данным «Авито», спрос на аренду в крупных городах спрос уже восстановился, а значит, собственники начнут повышать цены. В связи с этим, у многих возникает вопрос: стоит ли покупать собственные квадратные метры до конца 2020 года?

Те, кто планировал совершить покупку весной, из-за пандемии были вынуждены перенести сделки. Банки тоже среагировали на ситуацию, четыре из десяти крупнейших финорганизаций страны увеличили минимальный первоначальный взнос на ипотеку. Стартовая сумма, которой сегодня должен располагать заемщик, не менее 15-20 процентов. А вот предложения с нулевым первоначальным взносом почти не встречаются.

- Мы бы посоветовали тем покупателям, кто намерен купить новостройку в ипотеку, поторопиться. По сути, есть три месяца, чтобы определиться с покупкой, — говорит «Известиям» генеральный директор федерального портала о жилой недвижимости «Мир квартир» Павел Луценко.

Во II квартале спрос на строящееся жилье в Москве снизился на 44%, а вот цены с начала года не упали. Эксперты компании «Метриум», вовсе настаивают на подорожании: в массовом сегменте новостроек столицы с начала года средний «квадрат» прибавил в цене 7,4% — 188 тыс. рублей.

Новостройки бизнес-класса подорожали на 7,3% - до 259 тысяч рублей. А вот уповать на то, что цены пойдут вниз – не стоит.

- На фоне роста цен стоит присмотреться к жилью в новой Москве. Средняя стоимость квадратного метра в ТиНАО составляет 140 тысяч рублей. Это намного меньше уровня цен в «старой» Москве. С инвестиционной точки зрения приобретение жилья в новой Москве очень оправдано, - комментирует коммерческий директор группы «Родина» (девелопер Russian Design District) Ксения Юрьева.

Что касается рынка вторичного жилья, то, по данным «Дом.рф», в мае средняя ставка по кредитам на «вторичке» составила 8,46%.

Количество предложений вторичной недвижимости сократилось на 20-30 процентов. В образовавшийся дефицит искать подходящий объект нецелесообразно.

Эксперты рынка полагают, что владельцы старого жилья скоро активизируются. Во-первых, низкие ставки на новостройки заставят их избавляться от своей недвижимость и приобретать новые квартиры. Во-вторых, многие потеряли арендаторов во время первой волны коронавируса.

В-третьих, если придет вторая волна коронавируса, то велика вероятность, что в августе-сентябре собственники поторопятся с продажей квартир. В этом случае есть вероятность дождаться скидок.

Тем временем, многие россияне в момент пандемии могут рассчитывать на помощь со стороны государства. Эти меры позволят получить наличные средства и сэкономить на налоговых платежах, сообщает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU