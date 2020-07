Японские модели размера плюс сайз записали пародийный клип на песню Леди Гаги и Арианы Гранды

Японские модели размера плюс сайз Naomi Watanabe и Yuriayn Retriever записали клип-пародию на песню Леди Гаги и Арианы Гранды - «Rain on me».

В своем версии ролика они использовали похожие костюмы, но добавили немного иронии. Вместо символичных ножей, впивающихся в оригинальном клипе в Леди Гагу, в пародийной версии одна из певиц вытаскивает из своей ноги канапе с сосисками и тут же их съедала. По мимо всего прочего, образы популярных звезд приобрели лишние килограммы, на чем и постарались сделать акцент японские певицы. Они полностью воссоздали графику, сюжет и хореографию клипа, добавив лишь немного своей интерпретации.

Lady Gaga Rain On Me with Ariana Grande Official Parody.