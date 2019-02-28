Леди Гага рассказала правду о романе с женихом Ирины Шейк: «Вы увидели нашу любовь!»

Слухи о романе Леди Гаги и Брэдли Купера по-прежнему будоражат Голливуд. После того, как певица и актер проникновенно исполнили на «Оскаре» песню «Shallow», уже мало кто сомневается, что между ними не просто рабочие отношения. Масла в огонь добавил тот факт, что невеста Брэдли Ирина Шейк отписалась от Гаги в соцсетях. Разумеется, всем не терпится услышать по этому поводу комментарий из первых уст — и Леди Гага дала его. Минувшим вечером артистка, получившая за снятый Купером фильм «Звезда родилась» свой первый «Оскар», пришла на популярное телешоу Джимми Киммела. В прямом эфире Стефани (настоящее имя звезды) прокомментировала слухи о романе с Купером.

- Во-первых, социальные сети — это, откровенно говоря, санузел интернета. Люди увидели любовь, и, догадайтесь, что? Это то, что мы хотели, чтобы вы увидели, - уверяет Гага. - Это песня о любви. «Звезда родилась» - это любовная история. Брэдли выступил режиссером фильма и автором всех музыкальных сцен в том числе. Я знала, что у него было видение того, как это должно выглядеть. Для нас обоих эта связь была очень важна. Когда вы поете песню о любви, вы хотите, чтобы люди это почувствовали, поверили вам.

Леди Гага принесла свой "Оскар" на телешоу Джимми Киммела и рассказала, что она чувствует по отношению к Брэдли Куперу. Фото: кадр видео.

По словам Гаги, ее отношения с Купером не выходят за рамки рабочих. Точно также, как отношения с ветераном шоу-бизнеса Тони Беннеттом, с которым Стефани много выступала в последнее время. «Я нередко обнимала его во время концертов, но это ничего не значит!» - уверяет Гага. И добавляет, что они с Купером просто одурачили всех, заставив поверить в их любовную историю.

- Я - артистка, и я полагаю, что мы с Брэдли проделали прекрасную работу... обманули вас! - смеется Гага.

А вот кому в этой ситуации совсем не до смеха, так это Ирине Шейк. Снимки Ирины, сохраняющей ледяное спокойствие и с улыбкой аплодирующей Гаге и Куперу на вручении кинопремии, уже стали интернет-мемами.

- И «Оскар» в номинации «Лучшая актриса» отправляется к Ирине Шейк, - пишут интернет-шутники, намекая на то, что супермодель умело скрывала свои чувства, но на душе у нее в тот момент наверняка бушевала буря.

Ирина Шейк на "Оскаре" явно не выглядела счастливой.Фото: REUTERS

По словам окружения супермодели, Ирина уже сыта по горло слухами о романе отца ее двухлетней дочки Леи, и мечтает, чтобы все поскорей закончилось.

- Слухи о том, что Ирину уже тошнит от Леди Гаги, имеют под собой все основания, - рассказал источник британского таблоида The Sun, - Дело не в том, что она не любит Гагу или ревнует к ней, но ей надоели постоянные истории о «близких» отношениях певицы с Брэдли. Ирине не привыкать к сплетням, - в конце концов она встречалась с Криштиану Роналду, - но это была долгая рекламная кампания фильма «Звезда родилась», и сейчас она хочет, чтобы все закончилось. Ирина была очень взволнована тем, насколько успешным оказался фильм, и действительно очень хотела пойти на «Оскар».

К слову, накануне «Оскара» Гага расторгла помолвку со своим женихом, 50-летним агентом Кристианом Карино. Поговаривают, что певица отменила свадьбу именно из-за нежных чувств, которые вспыхнули у нее на съемках фильма «Звезда родилась». Брэдли не только выступил режиссером фильма, но и сыграл в нем главную роль. По сюжету они с Гагой играют мужа и жену. Сама артистка во всех интервью признавалась, что между ними на съемках возникла «настоящая химия».