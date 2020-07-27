В Москве за несколько часов выпала половина месячной нормы осадков
Московские синоптики сообщили, что 27 июля выпало половина от всей июльской нормы - 48 мм осадков. Ливень начался днем и продолжался дольше, чем ожидали.
- На метеостанции на ВДНХ, по которой ведется летопись московской погоды, выпало 48 мм дождей, что составляет 51% от месячной нормы в июле, - сказали "Интерфаксу" в столичном метеобюро.
Дожди, но уже не такие сильные, ожидаются в Москве во вторник и среду. 28 июля температура воздуха не будет выше 26 градусов, 29 июля - немного теплее, до +29.
Столичные ливневки не справлялись с потоком воды, затапливало не только отдельные участки дорог, но и станции метро. Например, на станции "Ботанический сад" пассажиры могли наблюдать настоящий водопад.
На севере и северо-востоке города жители стали свидетелями усиленного раската грома. На Дмитровском шоссе образовался многокилометровый затор.
Последствия потопа в Москве: видео очевидцев.
ИСТОЧНИК KP.RU