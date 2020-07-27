В библиотеках уберут из общих залов книги 18+

27 Июль 2020 2020-07-27T21:36:57+03:00

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В российских библиотеках вводят новые требования к работе с "недетской литературой". Книги с возрастной маркировкой 18+ больше нельзя ставить на полках в общих залах, поскольку ими могут заинтересоваться несовершеннолетние.

- Библиотеки должны ... принимать меры по выдаче информационной продукции в соответствии с возрастом пользователей, а также пространственной изоляции фондов детской литературы от литературы для взрослых, - говорится в тексте приказа Минкульта РФ.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно новым правилам, библиотекарь сможет отказать читателю в выдаче книги, если его возраст меньше того, что указан в маркировке к книге. В России, напомним, подготовили законопроект, согласно которому книги поделят на две категории "от 0 до 16+", отдельно книги "18+".

Хотя бдительные библиотекари и продавцы книг умели отказывать детям и раньше, например, в Екатеринбурге девушке не продали книгу Агаты Кристи из-за сцены убийства в произведении.

ИСТОЧНИК KP.RU