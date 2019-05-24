Возрастную маркировку на произведения литературы могут отменить

СЕГОДНЯ 17:38 2019-05-24T17:38:58+03:00

Члены комитета Госдумы по культуре подготовили поправки к закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

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Члены комитета Государственной думы по культуре во главе с его председателем Еленой Ямпольской внесли на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона об отмене возрастной маркировки на произведения литературы, искусства и советского кино.

В Законопроекте предполагается внести изменения в ряд профильных законов: «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации».

Однако в документе комитета предлагается предать российскому правительству право по определению критериев для установления параметров, по которым продукция будет относиться к имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества.

Напомним, что маркировки с указанием возрастных ограничений ставятся на книги уже восемь лет после того, как в 2010 году был принят закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

ИСТОЧНИК KP.RU