2020-07-28T11:34:37+03:00
Экономика

Курс рубля на 28 июля 2020: доллар поднялся выше 72 рублей

Европейская валюта подорожала до 84,38 рубля
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Курс рубля на 28 июля 2020: доллар поднялся выше 72 рублейКурс рубля на 28 июля 2020: доллар поднялся выше 72 рублейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В ходе торгов на Московской биржи во вторник, 28 июля 2020 года, курс рубля ослаб по отношению к евро и доллару. Согласно данным торговой площадки 10:50 по московскому времени, американская валюта превысила отметку в 72 рубля.

По состоянию на 10:50 по московскому времени, доллар по отношении к рублю укрепился на 0,74 процента и подорожал до 72,1 рубля.

Курс европейской валюты поднялся на 0,5 процента и стоимость евро составила 84,47 рубля. Напомним, днем ранее европейская валюта достигла отметки в 84 рубля впервые с 22 апреля.

Как писал ранее сайт kp.ru, существует несколько прогнозов относительно дальнейшей стоимости доллара. Согласно одному из сценариев экспертов, до конца года курс будет колебаться вокруг 70 рублей за доллар, если цены на нефть останутся стабильными на уровне в 40 долларов за баррель.

Другая версия говорит о возможном резком росте стоимости черного золото - примерно до 60 долларов за баррель. В таком случае американская валюта может резко упасть до отметки в 60 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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