2020-07-28T17:52:46+03:00
Происшествия

Число «заминированных» зданий в Москве выросло до 50

Специальные службы провели проверку всех анонимных сообщений, угроза взрыва не подтвердилась
Анастасия РЫШКОВА
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Угроза взрыва в 50 московских зданиях не подтвердиласьУгроза взрыва в 50 московских зданиях не подтвердиласьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Во вторник, 28 июля, в Москве появилось множество анонимных сообщений об угрозе взрыва в общественных местах и городских предприятиях.

"Поступили анонимные сообщения о минировании порядка 50 зданий в Москве. Они проверяются специалистами", - сказал собеседник агентства ТАСС.

По предварительным данным большинство потенциально заминированных объектов уже проверено, угроза взрыва не подтверждена.

Напомним, во вторник поступило множество анонимных сообщения о "минировании" административных зданий и больниц. В их числе оказались ТЦ Vnukovo Outlet Village, "Савеловский" и ТРЦ "Город".

Также специалисты провели проверку в аэропорту Домодедово и здании редакции издательского дома "Комсомольская правда", куда приехали кинологи с собаками. В ходе осмотра здания взрывчатых устройств обнаружено не было. После проверки все работники издательства вернулись на рабочие места. Специалисты проверили все адреса из потенциально заминированных, но информация не подтвердилась ни в одном из них.

ИСТОЧНИК KP.RU

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