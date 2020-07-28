В Москве "заминировали" здание редакции издательского дома "Комсомольская правда"

28 Июль 2020 2020-07-28T14:39:44+03:00

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В полицию Москвы позвонил неизвестный и сообщил о том, что торгово-офисный центр "Вымпел", в котором расположена редакция издательского дома "Комсомольская правда", заминирован.

Полиция с собаками направилась в здание для проверки, но до её окончания всех сотрудников попросили покинуть здание ради безопасности.

Также в полиции сообщили, что сотрудники уже приехали на место и ожидают кинологов с собаками. Сейчас охрана проводит эвакуацию всех людей из здания.

Из-за пандемии коронавируса многие сотрудники "Комсомольской правды" сейчас работают в дистанционном режиме, поэтому в здании находится около 50 человек.

Позже сотрудники полиции уведомили, что люди могут возвращаться в здание, тревога оказалась ложной.

Напомним, с волна "минирований" началась 28 ноября 2019 года. За это время в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах было эвакуировано более пяти тысяч зданий, в том числе школ, детских садов, торговых центров, вокзалов, станций метро и зданий суда. Все сообщения с угрозами взрыва оказались ложными.

ИСТОЧНИК KP.RU