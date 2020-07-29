2020-07-29T01:39:15+03:00
Здоровье

В Гидрометцентре рассказали, в какое время дня безопасно загорать

Солнце менее агрессивно утром и вечером, а в полуденные часы лучше прятаться в тени, советует Роман Вильфанд
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Лучше загорать до 11 часов и после 13:00Лучше загорать до 11 часов и после 13:00Фото: Иван ВИСЛОВ
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какое время следует выбирать для принятия солнечных ванн отпускникам, отдыхающим на курортах нашей страны. Он пояснил, что безопаснее всего загорать до 11 часов утра и после 14 часов дня, когда солнце менее агрессивно.

«Лучше загорать до 11 часов и после 13:00, а лучше вообще после 14:00. В полуденные часы лучше прятаться в большой тени, чтобы ультрафиолетовое излучение не достигало кожи человека», - посоветовал Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

Специалист уточнил, что утром и вечером уровень ультрафиолетового излучения менее опасен.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Роман Вильфанд предупредил, что в первые три дня этой недели в некоторых регионах России ожидается опасное солнечное излучение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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