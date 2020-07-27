2020-07-27T00:38:04+03:00
Здоровье

Метеорологи предупредили об «опасном солнце» в некоторых регионах России

Опасное солнечное излучение в ближайшие три дня ожидается в Приморском крае, Владивостоке и Забайкалье
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В эти дни не стоит принимать солнечные ванныВ эти дни не стоит принимать солнечные ванныФото: Иван ВИСЛОВ
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В ближайшие три дня, по прогнозам метеорологов, в нескольких регионах России, ожидается опасное ультрафиолетовое излучение. В эти дни россиянам советуют поменьше находиться на солнце, чтобы избежать солнечных ударов и ожогов кожи.

«В ближайшие дни в Орловской, Брянской, Курской, Воронежской областях индекс ультрафиолетового излучения будет доходить до семи единиц. В южных регионах, в районе Сочи, Адыгеи, на юге Краснодарского и Ставропольского краев этот индекс будет достигать восьми – девяти единиц», - сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Специалист пояснил, что «это очень опасно, потому что поражения на коже возникают при таком индексе очень быстро».

Кроме того, как рассказал Роман Вильфанд, опасное солнечное излучение синоптики прогнозируют в Приморском крае, Владивостоке и Забайкалье, особенно высокий индекс – семь единиц – ожидается в первые два дня недели, передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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