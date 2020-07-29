Трамп: США будут снабжать вакциной от коронавируса другие страны
Выступая на брифинге в Белом доме во вторник, 28 июля, президент США Дональд Трамп предположил, что Соединенные Штаты будут не только активно прививать от коронавируса собственных граждан, но и снабжать вакциной против COVID-19 другие страны.
«Когда у нас будет эта вакцина, она будет распространяться быстро, это будет очень быстрый процесс по всей стране. Возможно, мы будем снабжать большим количеством вакцины другие части мира, как делаем это с аппаратами искусственной вентиляции легких», - заявил американский лидер.
Трамп также сообщил, что в Штатах стали выпускать значительно больше необходимых для вакцины материалов, поэтому когда она пройдет все необходимые проверки, можно будет быстро наладить производство препарата.
«Мы на пути к тому, чтобы быстро произвести 100 миллионов доз, когда вакцина будет одобрена, что может произойти очень скоро. А вскоре после этого – 500 миллионов доз», - приводит его слова ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, американская компания Moderna собирается продавать свою сыворотку гораздо дороже, чем разработчики из других стран.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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