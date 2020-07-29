Журналисты узнали, сколько будет стоить вакцина от коронавируса
Журналисты выяснили, сколько будет стоить вакцина от коронавируса, которую разрабатывают в разных странах. Дороже всех свой препарат оценивает американская биотехнологическая компания Moderna, которая собирается продавать сыворотку против заболевания COVID-19 по 50–60 долларов за курс прививок, а так как укола должно быть два, значит – порядка 25–30 долларов за дозу.
Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров представителей компании с потенциальными покупателями. Собеседники издания уточнили, что такая цена предполагается как для США, так и для других стран с высоким уровнем дохода населения.
Между тем, по данным газеты, немецкая фармакологическая компания BioNTtech, которая тоже разрабатывает вакцину от коронавируса, оценила свой препарат в 19,5 доллара за дозу, а британско-шведская фирма AstraZeneca – от трех до четырех долларов.
Правда, один из источников FT предположил, что Moderna в ходе переговоров может снизить цену, раз другие производители предлагают препарат гораздо дешевле.
Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне американская компания объявила, что приступила к третьему, финальному этапу «самых масштабных в мире» испытаний вакцины от коронавируса, в которых примут участие около 30 тысяч добровольцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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