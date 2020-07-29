В Москве вылечили еще 625 пациентов с коронавирусом

29 Июль 2020 2020-07-29T09:07:53+03:00

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За минувшие сутки в Москве выздоровели еще 625 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Таким образом по состояния на среду, 29 июля, общее количество вылечившихся в российской столице превысило 176 тысяч человек. Об этом заявила заместитель московского мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

ИСТОЧНИК KP.RU