В Москве вылечили еще 625 пациентов с коронавирусом
Общее число выздоровевших в столице превысило 176 тысяч
В Москве вылечили еще 625 пациентов с коронавирусомФото: Иван МАКЕЕВ
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За минувшие сутки в Москве выздоровели еще 625 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Таким образом по состояния на среду, 29 июля, общее количество вылечившихся в российской столице превысило 176 тысяч человек. Об этом заявила заместитель московского мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
ИСТОЧНИК KP.RU
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