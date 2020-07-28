2020-07-28T23:27:09+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки в Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом

Число умерших из-за коронавирусной инфекции в столице возросло до 4434 человек
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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За сутки в Москве выявлено 674 новых заразившихся коронавирусомЗа сутки в Москве выявлено 674 новых заразившихся коронавирусомФото: Иван МАКЕЕВ
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За минувшие сутки в Москве от двусторонней пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19 скончались еще 13 пациентов столичных больниц с положительным результатом на коронавирус. Таким образом, число умерших из-за коронавирусной инфекции в городе возросло до 4434 человек.

Об этом сообщили в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве. Умершие страдали сопутствующими заболеваниями – в частности, сахарным диабетом, гипертонической болезнью и хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).

«В Москве скончались 13 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», - говорится в сообщении штаба.

Всего же с начала вспышки COVID-19 в столице зафиксировано уже 239 315 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 674 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из столичных больниц 175 812 пациентов, за сутки – 827.

Оперативный штаб напоминает, что COVID-19 остаётся угрозой для жизни и здоровья москвичей. Ради собственного здоровья и здоровья окружающих соблюдайте социальную дистанцию и другие требования санитарных врачей. Если вы почувствовали симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением, вызовите доктора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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