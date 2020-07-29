Зеленский заявил, что Украина будет делать все для соблюдения перемирия на Донбассе, но тут же пообещал ответный огонь
Президент Украины сообщил, что линия разграничения слишком большая, чтобы ее контролировать
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Президент Украины Владимир Зеленский высказался о вступившем в силу с 27 июля режиме перемирия на линии соприкосновения в Донбассе. Глава государства подчеркнул, что со своей стороны Украина "будет делать все для соблюдения перемирия, остальное зависит от Российской Федерации". Хотя в России не раз говорили, что конфликт в Донбассе - это внутриукраинский конфликт.
- Мы будем делать все, чтобы сохранить перемирие. Мы это делаем не на 99%, а на 100%,- приводит его слова ТАСС.
ИСТОЧНИК KP.RU