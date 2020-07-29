2020-07-29T12:07:09+03:00
В мире

Зеленский заявил, что Украина будет делать все для соблюдения перемирия на Донбассе, но тут же пообещал ответный огонь

Президент Украины сообщил, что линия разграничения слишком большая, чтобы ее контролировать
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент Украины Владимир Зеленский высказался о вступившем в силу с 27 июля режиме перемирия на линии соприкосновения в Донбассе. Глава государства подчеркнул, что со своей стороны Украина "будет делать все для соблюдения перемирия, остальное зависит от Российской Федерации". Хотя в России не раз говорили, что конфликт в Донбассе - это внутриукраинский конфликт.

- Мы будем делать все, чтобы сохранить перемирие. Мы это делаем не на 99%, а на 100%,- приводит его слова ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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