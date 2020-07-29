Украина пожаловалась Генсеку ООН на морской парад в Севастополе
Украинские власти обратились в ООН в связи с морским парадом ко дню ВМФ России в Севастополе.
До этого они уже направляли претензии в посольство России в Киеве, затем послали ноту протеста в МИД России, которая в итоге не была рассмотрена, поскольку Россия не должна спрашивать разрешения у других государств на проведение торжественных мероприятий на своей территории. Теперь вот украинцы написали генсеку ООН:
- Киев считает проведение Россией парада сознательным шагом, направленным на эскалацию напряженности между странами. Украинская сторона также осуждает якобы имеющую место милитаризацию Крыма и демонстрацию Россией военной силы,- приводит текст сообщения агентство Укринформ.
Авторы письма заявили, что Россия нарушила нормы международного права и резолюции Генассамблеии ООН.
ИСТОЧНИК KP.RU