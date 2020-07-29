Почему в жару вредны холодный чай и кофе, рассказали эксперты

29 Июль 2020 2020-07-29T13:18:27+03:00

Такие напитки лучше всего готовить дома, используя натуральные ингредиенты

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Роскачество опубликовало материал, в котором сказано почему холодные напитки в жаркую погоду могут быть вредны.

В материалах экспертов сказано, что видов охлажденного кофе - два. Первый готовят традиционным способом – настаивают и охлаждают, а второй заваривают в течении нескольких часов в холодной воде. Чтобы скрыть горечь напитка, некоторые производители добавляют сливки и сахар, а также различные стабилизаторы, которые превышают калорийность обычного капучино.

По оценке Роскачества, выбирать стоит напиток, приготовленный только из натуральных ингредиентов, которые не притупят действия кофеина и будут менее калорийными.

Также в материалах специалистов отмечается, что ценителям кофе, у которых наблюдаются проблемы с пищеварением, лучше пить холодный напиток, который оказывает меньший вред и снижает шанс получить изжогу.

Касательно чая эксперты отметили, что его лучше готовить дома. При этом необходимо использовать листовой чай для заваривания. Свежезаваренный напиток намного полезнее, чем купленный в бутылках. Качественный чай снизит риск диабета и улучшит сердечную деятельность. Охлаждать чай лучше без использования льда, достаточно остудить его в холодильнике.

ИСТОЧНИК KP.RU