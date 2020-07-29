В Москве показатель заболеваемости коронавирусом в 10 раз ниже пиковых значений

29 Июль 2020 2020-07-29T15:23:26+03:00

Об этом на совещании по эпидситуации в России рассказал мэр Москвы Сергей Собянин

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о снижении среднесуточного числа зараженных. Пик в столице миновал и теперь новых случаев регистрируется меньше, чем выписывается из больниц людей, победивших коронавирус.

- Если брать период пика заболеваемости, то число зараженных снизилось в 10 раз. Идем в коридоре 650 случаев, плюс минус 50,- сказал он в ходе совещания по эпидситуации в России.

Он уточнил, что по такой же схеме развивается и ситуация в крупнейших городах мира.

- Поступление больных в наш коечный фонд меньше, чем выписываемых. Количество больных, которые находятся в реанимации - постоянно уменьшается,- уточнил Собянин.

Он сообщил, что большую часть ограничений, введенных из-за коронавиурса, в Москве уже сняли - нет больше самоизоляции, пропускного режима, работают учреждения культуры, магазины и кафе. Но массовые мероприятия отменять не станут минимум до конца августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU