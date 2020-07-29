Совещание Владимира Путина по эпидемиологической обстановке в России 29 июля 2020: обсудят ситуацию с коронавирусом
В среду, 29 июля, президент России Владимир Путин проведет совещание, которое будет посвящено санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, в ходе совещания также будут обсуждаться вопрос готовности российской системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду, а также профилактика и лечение респираторно-вирусных инфекций.
«Путин сегодня будет заниматься вопросами санитарно-эпидемиологической обстановки в России и также перспективами готовности нашей системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду. Проведет большое совещание по этой тематике», - рассказал представитель Кремля.
На совещание выступит сам Путин, после чего глава государства заслушает доклады вице-премьера Татьяны Голиковой, министра здравоохранения Михаила Мурашко, главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 5 475 новых случаев заражения коронавирусом в 84 российском регионе, из заболевших 26,8 процента не имели каких-либо клинических проявлений болезни. Всего по стране инфицированы в 828 990 человек.
Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»