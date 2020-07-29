2020-07-29T22:25:55+03:00
В мире

В Минске задержали белорусского политтехнолога Виталия Шклярова

Он проводил консультации для оппозиционных активистов Белоруссии
Ксения АНУФРИЕВА
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В Минске задержали белорусского политтехнолога Виталия ШкляроваВ Минске задержали белорусского политтехнолога Виталия ШкляроваФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Белорусские правоохранительные органы 29 июля, в среду, задержали политического консультанта и политтехнолога Виталия Шклярова, проводившего консультации для местных оппозиционных активистов. Об этом сообщил телевизионный канал ОНТ.

По данным канала, раньше Виталий Шкляров принимал участие в предвыборной кампании экс-главы Соединенных Штатов Барака Обамы, а после этого работал в штабе Ксении Собчак, выдвигавшей свою кандидатуру на посту российского президента два года назад.

Ссылаясь на информацию спецслужб Белоруссии, телеканал рассказала, что политтехнолог консультировал администраторов групп в различных соцсетях, которые были объединены под общим названием "Страна для жизни". Такой слоган связан с предвыборной кампанией кандидата в президенты Светланы Тихановской, муж которой до своего задержания вел программу "Страна для жизни" на YouTube.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня вечером российское посольство в Белоруссии получило от министерства иностранных дел Белоруссии официальное уведомление о задержании в республике 32 российских граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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