Посольство РФ получило официальное уведомление о задержании 32 россиян под Минском

29 Июль 2020 2020-07-29T19:56:47+03:00

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Российское посольство получило от министерства иностранных дел Белоруссии официальное уведомление о задержании в республике 32 российских граждан, сообщила пресс-служба дипломатического представительства на своей официальной странице в Twitter в среду, 29 июля.

- Посольство получило от главного консульского управления белорусского министерства иностранных дел официальной уведомление о задержании на территории республики 32 россиян, - говорится в сообщении.

Напомним, что белорусские средства массовой информации накануне сообщили, что под Минском минувшей ночью были задержаны 32 человека – якобы «граждане России и члены иностранной частной компании Вагнер», которую связывают с боевыми действиями на территории Сирии, Ливии и некоторых африканских государств.

Еще одного боевика задержали на юге республике. При этом правоохранители Белоруссии утверждают, что в общей сложности в стране прибыли более 200 человек, которые пытаются дестабилизировать обстановку во время избирательной кампании.

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ИСТОЧНИК KP.RU