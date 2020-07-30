2020-07-30T07:17:36+03:00
В мире

Последние новости на утро 30 июля 2020: В России предложили увеличить пособие по безработице

Мы собрали последние новости на утро 30 июля 2020 года
Юлия КЕКОВА
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Важные новости утраВажные новости утраФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Последние новости на утро 30 июля 2020 года: В России предложили увеличить минимальное пособие по безработице до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе за второй квартал прошлого года, а максимальный размер - до уровня средней зарплаты в том или ином субъекте. Также выплата, согласно предложению, должна составлять не менее половины утраченного заработка. Таким образом сумма выплат безработным россиянам в среднем по стране может составлять от 12 до 51 тысячи рублей.

Правительство выделило 100 миллиардов рублей на решение проблем обманутых дольщиков. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, эта сумма включает в себя 30 миллиардов рублей, которые внесли в капитал Фонда дольщиков в этом году, и еще 30 миллиардов - запланированы на те же цели, только в следующем году. Также есть средства, перечисленные застройщиками, работающими без эскроу-счетов, в компенсационный фонд.

В Японии при взрыве газа в ресторане, где проводился ремонт, один человек погиб и еще как минимум 17 ранены. Местные спасатели и пожарные просят жителей соседних домов не приближаться к месту ЧП, поскольку там произошла утечка газа. В радиусе примерно 100 метров от места инцидента в домах от ударной волны повыбивало стекла, а у некоторых зданий оказались сильно повреждены стены и даже крыши.

Трамп оценил необходимость США защищать Германию от России. По его мнению, "ФРГ платит России миллиарды долларов в год за энергию, и при этом Штаты должны защищать ФРГ от РФ". Трамп выразил искреннее негодование и, воспользовавшись возможностью, упрекнул Берлин в том, что власти тратят недостаточно средств для поддержание коллективной обороны НАТО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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