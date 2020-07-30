На выезд в поло: Появились фото новой формы "Спартака"
В Интернете показали, как выглядит новая форма футболистов "Спартака" для будущего сезона.
Дизайном футболок занимались в компании Nike. Сделано две версии - первая домашняя: трикотажная майка красного цвета с принтом, а на груди - белая полоса.
- Этот принт, кажется, придумали, вдохновляясь конструкцией крыши Арены «Открытие»,- сказано в сообщении Footy Headlines.
Домашняя форма Фото: www.footyheadlines.com
Вторая - выездная или гостевая форма, она отличается - это рубашка-поло, наоборот, белого цвета с красной полосой на груди. Воротничок у поло черного цвета.
Дизайн одежды спортсменов уже успели оценить пользователи Twitter. Большинство из них считают, что футболки выглядят "очень неплохо". особенно оценили узор на красных футболках.
В 2019 году для сборной России по футболу тоже сделали новую форму.
ИСТОЧНИК KP.RU