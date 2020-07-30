Совбез Белоруссии сообщил, что задержанные россияне дают показания

30 Июль 2020 2020-07-30T10:30:41+03:00

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Задержанные под Минском российские граждане на данный момент дают показания. Об этом сообщил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков.

«Дают показания», - ответил на соответствующий вопрос госсекретарь Совбеза Белоруссии

Равков в четверг прибыл в Центризбирком, где проходит встреча с кандидатами в президенты Белоруссии.

Напомним, в ночь на среду, 29 июля, под Минском сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали 32 российских гражданина, которые, по версии правоохранителей, являются представителями иностранной частной военной компании «Вагнер», и их связывают с боевыми действиями на территории Сирии, Ливии и некоторых африканских государств. Позже на юге Белоруссии был задержан еще один человек. При этом при себе у них была только ручная кладь и три чемодана на всех, что очень странно для представителей военной компании.

Как писал сайт kp.ru, российское посольство уже получило от министерства иностранных дел Белоруссии официальное уведомление о задержании российских граждан

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/793368" frameborder="0"></iframe> СМИ республики опубликовали видео предположительного задержания 32 "русских" членов ЧВК "Вагнер".

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О новом статусе задержанных в среду в Минске россиян сообщил госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков. По его словам, возбуждено уголовное дело о «подготовке террористических актов». Вместе с тем продолжаются поиски еще 200 человек [подробнее]

ИСТОЧНИК KP.RU